16.01.2023
07:10
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Общество
Сегодня день рождения предпринимателя
Сегодня, 16 января исполнилось 70 лет Родиону Иннокентьевичу ФЕДОРОВУ, общественному деятелю.
В этот же день исполнилось 56 лет Игорю Иннокентьевичу ПАХОМОВУ, предпринимателю, инвестору, общественному деятелю.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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