Сегодня день рождения предпринимателя

Сегодня, 16 января исполнилось 70 лет Родиону Иннокентьевичу ФЕДОРОВУ, общественному деятелю. В этот же день исполнилось 56 лет Игорю Иннокентьевичу ПАХОМОВУ, предпринимателю, инвестору, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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