14.03.2022
01:55
130

Экономика

Сегодня день рождения предпринимателя

Сегодня, 14 марта исполнилось 49 лет Григорию Григорьевичу ВАСИЛЬЕВУ, директору ООО «Экспресс Сеть», известному предпринимателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх