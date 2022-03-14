14.03.2022
01:55
130
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
Сегодня, 14 марта исполнилось 49 лет Григорию Григорьевичу ВАСИЛЬЕВУ, директору ООО «Экспресс Сеть», известному предпринимателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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