21.09.2021
00:11
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Красота & Здоровье

Сегодня день рождения предпринимателя

Сегодня, 21 сентября отмечает свой день рождения Вероника ЛИХАНОВА, известный якутский предприниматель, декоратор и оформитель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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