14.03.2021
00:47
79
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
Сегодня, 14 марта отмечает свой день рождения Григорий Григорьевич ВАСИЛЬЕВ, известный предприниматель, директор ООО «Экспресс-Сеть».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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