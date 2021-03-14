14.03.2021
00:47
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Экономика

Сегодня день рождения предпринимателя

Сегодня, 14 марта отмечает свой день рождения Григорий Григорьевич ВАСИЛЬЕВ, известный предприниматель, директор ООО «Экспресс-Сеть».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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