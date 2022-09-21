21.09.2022
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Экономика
Сегодня день рождения предпринимателей
Сегодня, 21 сентября исполнилось 45 лет Станиславу Степановичу КОНТОЕВУ, мастеру спорта, победителю юношеских и юниорских первенств РС(Я), России, мира по шашкам, предпринимателю.
В этот же день отмечает свой день рождения Вероника ЛИХАНОВА, предприниматель.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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