25.05.2022
00:38
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Общество
Сегодня день рождения правоведа и художницы
Сегодня, 25 мая исполнилось 70 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, известному правоведу, политическому деятелю.
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известный живописец, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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