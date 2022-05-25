Сегодня день рождения правоведа и художницы

Сегодня, 25 мая исполнилось 70 лет Юрию Николаевичу БАЦЕВУ, известному правоведу, политическому деятелю. В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известный живописец, доцент кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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