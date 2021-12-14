Сегодня день рождения постпреда

Сегодня, 14 декабря исполнилось 39 лет Киму Александровичу БОРИСОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток).

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