Сегодня день рождения постпреда, руководителя, общественного деятеля, предпринимателя, пресс-секретарей и артиста

Сегодня, 7 мая исполнился 61 год Андрею Сандаминовичу ФЕДОТОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

В этот же день исполнилось 35 лет Афанасию Афанасьевичу САВВИНУ, генеральному директору АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Сегодня исполнился 51 год Афанасию АЛЕКСЕЕВУ, известному предпринимателю и общественному деятелю.

7 мая отмечает свой день рождения Лидия КОНДРАТЬЕВА, известный предприниматель.

В этот же день исполнилось 44 года Стасу СОФРОНОВУ, руководителю отдела государственной политики в СМИ и печати министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

Сегодня исполнился 51 год Никите ПРОКОПЬЕВУ, пресс-секретарю министерства труда и социальных отношений Республики Саха (Якутия).

7 мая исполнилось 50 лет Владиславу Иннокентьевичу ПЕТРОВУ, артисту балета, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).