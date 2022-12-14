Сегодня день рождения постпреда, главы улуса и общественника

Сегодня, 14 декабря исполнилось 40 лет Киму Александровичу БОРИСОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федерльному округу. В этот же день исполнилось 40 лет Олег Валериевичу ИРИНЕЕВУ, главе Хангаласского улуса. Сегодня исполнилось 68 лет Алексею Михайловичу ЕФИМОВУ, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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