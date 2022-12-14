14.12.2022
00:47
45
Общество
Сегодня день рождения постпреда, главы улуса и общественника
Сегодня, 14 декабря исполнилось 40 лет Киму Александровичу БОРИСОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федерльному округу.
В этот же день исполнилось 40 лет Олег Валериевичу ИРИНЕЕВУ, главе Хангаласского улуса.
Сегодня исполнилось 68 лет Алексею Михайловичу ЕФИМОВУ, общественному деятелю.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.12.2022
0
1
14.12.2022
0
2
14.12.2022
0
131
13.12.2022
0
238
13.12.2022
0
230
13.12.2022
0
275
13.12.2022
1
592
13.12.2022
1
290
13.12.2022
0
778
13.12.2022
0
364
13.12.2022
0
389
13.12.2022
0
1218
13.12.2022
0
395
13.12.2022
3
5949
13.12.2022
1
1241
13.12.2022
0
348
13.12.2022
0
470
13.12.2022
0
252
13.12.2022
0
715
13.12.2022
0
274
13.12.2022
2
1391
13.12.2022
0
345
13.12.2022
0
196
13.12.2022
0
204
13.12.2022
0
634
13.12.2022
0
271
13.12.2022
0
255
13.12.2022
0
1010
13.12.2022
2
894
13.12.2022
0
514
13.12.2022
0
700
13.12.2022
0
235
13.12.2022
0
300
13.12.2022
0
769
13.12.2022
0
828
13.12.2022
0
1105
13.12.2022
0
215
13.12.2022
0
70938
13.12.2022
0
534
13.12.2022
0
799
13.12.2022
0
1060
13.12.2022
0
504
13.12.2022
0
405
13.12.2022
0
744
13.12.2022
0
1168
13.12.2022
0
356
13.12.2022
1
1110
13.12.2022
0
787
13.12.2022
0
359
13.12.2022
3
14018
13.12.2022
0
21154
13.12.2022
0
1145
12.12.2022
0
668
12.12.2022
0
191
12.12.2022
0
2035
12.12.2022
0
698
12.12.2022
0
346
12.12.2022
0
557
12.12.2022
0
326
12.12.2022
0
429
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
0
71195
11.12.2022
0
57504
08.12.2022
1
14945
13.12.2022
3
14037
10.12.2022
0
7604
10.12.2022
0
7339
Добавить комментарий