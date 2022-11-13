Сегодня день рождения политиков, замминистра и активиста Саха диаспоры

Сегодня, 13 ноября исполнилось 85 лет Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, первому президенту Республики Саха (Якутия), государственному советнику РС (Я). В этот же день исполнилось 42 года Руслану Михайловичу ПЛАТОНОВУ, руководителю Якутского регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря регионального отделения, члену президиума регионального политсовета партии. Сегодня отмечает свой день рождения Альбина Владимировна ТРУБИНА, первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 13 ноября отмечает свой день рождения Наталья ЛЮ, активист Саха диаспоры в Казахстане. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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