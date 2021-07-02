02.07.2021
00:38
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Общество

Сегодня день рождения политиков, проректора, художницы и журналиста

Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, известный политик.

В этот же день исполнилось 58 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проректору — проректору по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница.

2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, известный журналист.

В этот же день исполнилось 68 лет Анатоли Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, известному политику.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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