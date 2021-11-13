13.11.2021
00:20
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Общество

Сегодня день рождения политиков и лидера диаспоры

Сегодня, 13 ноября исполнилось 84 года Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, первому президенту Республики Саха (Якутия), известному политику.

В этот же день исполнился 41 год Руслану Михайловичу ПЛАТОНОВУ, общественному деятелю.

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ЛЮ, активист якутского землячества в Казахстане.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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