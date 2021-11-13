Сегодня день рождения политиков и лидера диаспоры

Сегодня, 13 ноября исполнилось 84 года Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, первому президенту Республики Саха (Якутия), известному политику. В этот же день исполнился 41 год Руслану Михайловичу ПЛАТОНОВУ, общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ЛЮ, активист якутского землячества в Казахстане.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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