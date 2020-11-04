Сегодня день рождения политиков и художницы

Сегодня, 4 ноября исполнился 61 год Александру Александровичу САВВИНОВУ, известному политику. В этот же день исполнилось 61 год Евгению Ильичу ТАРАСОВУ, почетному работнику авиации Якутии, отличнику воздушного транспорта РФ. Сегодня исполнилось 50 лет Вячеславу Семёновичу КУЛИЧКИНУ, второму секретарю (Саха) Якутского рескома КПРФ. 4 ноября отмечает свой день рождения Лиля ПОПОВА, известная художница.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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