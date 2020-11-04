04.11.2020
00:27
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Общество
Сегодня день рождения политиков и художницы
Сегодня, 4 ноября исполнился 61 год Александру Александровичу САВВИНОВУ, известному политику.
В этот же день исполнилось 61 год Евгению Ильичу ТАРАСОВУ, почетному работнику авиации Якутии, отличнику воздушного транспорта РФ.
Сегодня исполнилось 50 лет Вячеславу Семёновичу КУЛИЧКИНУ, второму секретарю (Саха) Якутского рескома КПРФ.
4 ноября отмечает свой день рождения Лиля ПОПОВА, известная художница.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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