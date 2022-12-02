02.12.2022
00:15
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Общество

Сегодня день рождения политиков и фотографа

Сегодня, 2 декабря отмечает свой день рождения Альбина Прокопьевна ЧЕРЕПАНОВА, политик, общественный деятель.

В этот же день исполнилось 82 года Егору Михайловичу ЛАРИОНОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 52 года Эрнсту Борисовичу БЕРЕЗКИНУ, известному политику.

2 декабря исполнилось 59 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному фотографу.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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