Сегодня день рождения политиков, художницы, красавицы и историка

Сегодня, 4 ноября исполнился 51 год Вячеславу Семеновичу КУЛИЧКИНУ, второму секретарю Якутского рескома КПРФ, мастера спорта СССР по вольной борьбе, двукратному чемпиону России по борьбе на кусаках.

В этот же день отмечает свой день рождения Лилия ПОПОВА, известная художница, живописец.

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина ГОТОВЦЕВА, титулованная красавица, бизнесвумен.

4 ноября исполнилось 66 лет Константину Николаевичу ШАХУРДИНУ, бывшему главе Булунского улуса.

В этот же день исполнилось 62 года Александру Александровичу САВВИНОВУ, известному политику.

Сегодня исполнилось 62 года Евгению Ильичу ТАРАСОВУ, почетному работнику авиации Якутии, отличнику воздушного транспорта РФ.

4 ноября исполнилось 69 лет Владимиру Ильичу ПЕСТЕРЕВУ, кандидату исторических наук, прозаику, очеркисту.

В этот же день исполнилось 80 лет Владимиру Ивановичу САВВИНОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия), краеведу, заслуженному лесоводу РФ.