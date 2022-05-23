23.05.2022
02:35
116
Политика
Сегодня день рождения политиков
Сегодня, 23 мая исполнилось 69 лет Вячеславу Анатольевичу ШТЫРОВУ, президенту Республики Саха (Якутия) с 2002 по 2010 годы.
В этот же день отмечает свой день рождения Сардана Васильевна ГОГОЛЕВА, известный коммунист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.05.2022
32
23.05.2022
252
22.05.2022
373
22.05.2022
709
22.05.2022
218
22.05.2022
485
22.05.2022
336
22.05.2022
1831
22.05.2022
301
22.05.2022
2299
22.05.2022
910
22.05.2022
518
22.05.2022
796
22.05.2022
1601
22.05.2022
3968
22.05.2022
583
21.05.2022
1379
21.05.2022
1842
21.05.2022
1239
21.05.2022
1226
21.05.2022
823
21.05.2022
700
21.05.2022
989
21.05.2022
2892
21.05.2022
4790
21.05.2022
372
21.05.2022
983
21.05.2022
402
21.05.2022
934
21.05.2022
585
21.05.2022
476
21.05.2022
698
21.05.2022
1098
21.05.2022
837
21.05.2022
1206
21.05.2022
658
21.05.2022
361
21.05.2022
444
21.05.2022
645
21.05.2022
345
21.05.2022
685
21.05.2022
1537
21.05.2022
468
21.05.2022
443
21.05.2022
4304
21.05.2022
2086
21.05.2022
4526
20.05.2022
1522
20.05.2022
1274
20.05.2022
2549
20.05.2022
1440
20.05.2022
962
20.05.2022
1638
20.05.2022
2108
20.05.2022
935
ТОП НОВОСТИ
20.05.2022
10511
17.05.2022
7205
19.05.2022
6805
19.05.2022
6134
20.05.2022
5438
21.05.2022
4836
17.05.2022
4647
18.05.2022
4616
21.05.2022
4327
Добавить комментарий