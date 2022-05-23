23.05.2022
02:35
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Политика

Сегодня день рождения политиков

Сегодня, 23 мая исполнилось 69 лет Вячеславу Анатольевичу ШТЫРОВУ, президенту Республики Саха (Якутия) с 2002 по 2010 годы.

В этот же день отмечает свой день рождения Сардана Васильевна ГОГОЛЕВА, известный коммунист.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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