Сегодня день рождения политиков

Сегодня, 23 мая исполнилось 69 лет Вячеславу Анатольевичу ШТЫРОВУ, президенту Республики Саха (Якутия) с 2002 по 2010 годы. В этот же день отмечает свой день рождения Сардана Васильевна ГОГОЛЕВА, известный коммунист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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