Сегодня день рождения политиков

Сегодня, 23 мая исполнилось 68 лет Вячеславу Анатольевичу ШТЫРОВУ, государственному советнику Республики Саха (Якутия), бывшему президенту Республики Саха (Якутия), известному политику. В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна ГОГОЛЕВА, видный коммунист, первый секретарь Якутского горкома КПРФ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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