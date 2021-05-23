23.05.2021
00:37
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Политика
Сегодня день рождения политиков
Сегодня, 23 мая исполнилось 68 лет Вячеславу Анатольевичу ШТЫРОВУ, государственному советнику Республики Саха (Якутия), бывшему президенту Республики Саха (Якутия), известному политику.
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна ГОГОЛЕВА, видный коммунист, первый секретарь Якутского горкома КПРФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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