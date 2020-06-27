Сегодня день рождения политика, замминистра и креатора

Сегодня, 27 июня исполнился 61 год Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 43 года Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнился 61 год Андрею Федоровичу ХОРОШЕВУ – И, советскому и российскому актёру, режиссёру, сценаристу, телеведущему и общественному деятелю.