27.06.2020
01:25
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Общество

Сегодня день рождения политика, замминистра и креатора

Сегодня, 27 июня исполнился 61 год Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).    

В этот же день исполнилось 43 года Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнился 61 год Андрею Федоровичу ХОРОШЕВУ – И, советскому и российскому актёру, режиссёру, сценаристу, телеведущему и общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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