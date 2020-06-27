27.06.2020
01:25
80
Общество
Сегодня день рождения политика, замминистра и креатора
Сегодня, 27 июня исполнился 61 год Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 43 года Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнился 61 год Андрею Федоровичу ХОРОШЕВУ – И, советскому и российскому актёру, режиссёру, сценаристу, телеведущему и общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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