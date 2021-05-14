Сегодня день рождения политика, сценографа и краеведа

Сегодня, 14 мая исполнилось 36 лет Спиридону БОРБУЕВУ, начальнику управления образования администрации Верхневилюйского улуса, партийному деятелю якутского отделения «Единой России».

В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Владимировна ИВАНОВА, известный сценограф и преподаватель основ сценографии.

Сегодня исполнилось 60 лет Ивану Николаевичу ТАРАБУКИНУ – ТАЛЫМАНУ, заведующему музеем с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, краеведу и прозаику.