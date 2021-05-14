14.05.2021
00:20
26
Общество
Сегодня день рождения политика, сценографа и краеведа
Сегодня, 14 мая исполнилось 36 лет Спиридону БОРБУЕВУ, начальнику управления образования администрации Верхневилюйского улуса, партийному деятелю якутского отделения «Единой России».
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Владимировна ИВАНОВА, известный сценограф и преподаватель основ сценографии.
Сегодня исполнилось 60 лет Ивану Николаевичу ТАРАБУКИНУ – ТАЛЫМАНУ, заведующему музеем с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, краеведу и прозаику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.05.2021
31
13.05.2021
93
13.05.2021
153
13.05.2021
338
13.05.2021
233
13.05.2021
207
13.05.2021
817
13.05.2021
474
13.05.2021
179
13.05.2021
221
13.05.2021
225
13.05.2021
358
13.05.2021
169
13.05.2021
179
13.05.2021
173
13.05.2021
492
13.05.2021
310
13.05.2021
525
13.05.2021
1148
13.05.2021
243
13.05.2021
1146
13.05.2021
257
13.05.2021
416
13.05.2021
245
13.05.2021
758
13.05.2021
236
13.05.2021
252
13.05.2021
644
13.05.2021
1920
13.05.2021
1003
12.05.2021
346
12.05.2021
696
12.05.2021
812
12.05.2021
1573
12.05.2021
295
12.05.2021
1382
12.05.2021
384
12.05.2021
440
12.05.2021
518
12.05.2021
346
12.05.2021
507
12.05.2021
293
12.05.2021
414
12.05.2021
2573
12.05.2021
306
12.05.2021
1042
12.05.2021
384
12.05.2021
1915
12.05.2021
379
12.05.2021
639
12.05.2021
256
12.05.2021
368
12.05.2021
267
ТОП НОВОСТИ
10.05.2021
7726
11.05.2021
7370
10.05.2021
6419
09.05.2021
5812
10.05.2021
4874
12.05.2021
4046
09.05.2021
3404
10.05.2021
2786
12.05.2021
2577
11.05.2021
2514