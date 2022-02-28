28.02.2022
00:46
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Общество

Сегодня день рождения политика, руководителя и журналиста

Сегодня, 28 февраля исполнилось 70 лет Ивану Ивановичу ШАМАЕВУ, политическому и общественному деятелю, директору Республиканского лицея.  

В этот же день исполнилось 49 лет Александру Владимировичу ТЕРЕНТЬЕВУ, первому заместителю генерального директора АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)».

Сегодня исполнилось 54 года Федору Николаевичу ГРИГОРЬЕВУ, известному журналисту, организатору СМИ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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