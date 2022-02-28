Сегодня день рождения политика, руководителя и журналиста

Сегодня, 28 февраля исполнилось 70 лет Ивану Ивановичу ШАМАЕВУ, политическому и общественному деятелю, директору Республиканского лицея. В этот же день исполнилось 49 лет Александру Владимировичу ТЕРЕНТЬЕВУ, первому заместителю генерального директора АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)». Сегодня исполнилось 54 года Федору Николаевичу ГРИГОРЬЕВУ, известному журналисту, организатору СМИ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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