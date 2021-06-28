28.06.2021
15:35
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Общество

Сегодня день рождения политика, профессора и деятеля культуры

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, известный коммунист, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Пальмира Георгиевна ПЕТРОВА, доктор медицинских наук, профессор. Советник ректора Северо-Восточного фе6дерального университета им. М.К. Аммосова.

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Тимофеевна КОСЫГИНА, заслуженный работник культуры ЯАССР.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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