Сегодня день рождения политика, профессора и деятеля культуры

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, известный коммунист, общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Пальмира Георгиевна ПЕТРОВА, доктор медицинских наук, профессор. Советник ректора Северо-Восточного фе6дерального университета им. М.К. Аммосова. Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Тимофеевна КОСЫГИНА, заслуженный работник культуры ЯАССР.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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