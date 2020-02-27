28.02.2020
00:56
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Политика
Сегодня день рождения политика и журналиста
Сегодня, 28 февраля исполнилось 68 лет Ивану Ивановичу ШАМАЕВУ, общественному деятелю, директор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) лицей-интернат «Республиканский лицей».
В этот же день исполнилось 52 года Федору ГРИГОРЬЕВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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