Сегодня день рождения политика и журналиста

Сегодня, 28 февраля исполнилось 68 лет Ивану Ивановичу ШАМАЕВУ, общественному деятелю, директор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) лицей-интернат «Республиканский лицей». В этот же день исполнилось 52 года Федору ГРИГОРЬЕВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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