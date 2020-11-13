13.11.2020
00:58
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Политика
Сегодня день рождения политика и руководителя
Сегодня, 13 ноября исполнилось 83 года Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, первому президенту Республики Саха (Якутия), государственному и политическому деятелю.
В этот же день исполнилось 40 лет Руслану Михайловичу ПЛАТОНОВУ, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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