Сегодня день рождения политика и руководителя

Сегодня, 13 ноября исполнилось 83 года Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ, первому президенту Республики Саха (Якутия), государственному и политическому деятелю. В этот же день исполнилось 40 лет Руслану Михайловичу ПЛАТОНОВУ, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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