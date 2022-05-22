22.05.2022
00:23
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Общество
Сегодня день рождения политика и ресторатора
Сегодня, 22 мая отмечает свой день рождения Зоя Афанасьевна КОРНИЛОВА, государственный деятель, кандидат экономических наук, заслуженный экономист РФ.
В этот же день исполнилось 52 года Иннокентию ЛУКИНУ, известному предпринимателю, ресторатору.
Сегодня отмечает свой день рождения Прасковья Матвеевна КОРЯКИНА, отличник культуры СССР и РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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