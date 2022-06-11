11.06.2022
00:43
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Культура
Сегодня день рождения поэтессы
Сегодня, 11 июня отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна ГОЛЬДЕРОВА – Саргы Куо, известная поэтесса.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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