Сегодня день рождения поэтессы, спикера, организатора спорта и общественного деятеля

Сегодня, 25 марта отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, поэтесса, общественный деятель, заслуженный деятель народного хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна ПОПОВА, председатель районного Совета депутатов Сунтарского улуса. Сегодня исполнилось 53 года Алексею Юрьевичу УВАРОВУ, президенту Федерации тайского бокса Республики Саха (Якутия), руководителю спортивного клуба «Мохсогол». 25 марта отмечает свой день рождения Айыыл ДЬУЛУРХА, общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Марфа Семеновна ФИЛИППОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва. Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Ефимовна ЗИНУРОВА, заслуженный работник культуры РС (Я), основатель танцевальных ансамблей «Тугутчаан» и «Булуу долгуннара». 25 марта отмечает свой день рождения Валентина Ивановна БОРОВИКОВА, государственный деятель Якутии, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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