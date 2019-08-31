01.09.2019
00:10
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Культура & Образование
Сегодня день рождения поэтессы, редактора и модельера
Сегодня, 1 сентября отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ХАРЛАМПЬЕВА, народная поэтесса Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара АЛААС, главный редактор портала Кэрэ Куо, титулованная красавица и общественный деятель.
Сегодня исполнилось 35 лет Петру ЯКОВЛЕВУ, известному модельеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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