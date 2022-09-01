01.09.2022
02:27
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Общество

Сегодня день рождения поэтессы и журналистки

Сегодня, 1 сентября отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ХАРЛАМПЬЕВА, председатель Союза писателей Якутии, народная поэтесса Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РС (Я).  

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара АЛААС, известная журналистка и титулованная красавица.

 Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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