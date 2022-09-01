01.09.2022
02:27
45
Общество
Сегодня день рождения поэтессы и журналистки
Сегодня, 1 сентября отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ХАРЛАМПЬЕВА, председатель Союза писателей Якутии, народная поэтесса Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РС (Я).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара АЛААС, известная журналистка и титулованная красавица.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2022
0
0
01.09.2022
0
226
31.08.2022
0
77
31.08.2022
0
726
31.08.2022
0
293
31.08.2022
0
1151
31.08.2022
0
1272
31.08.2022
0
225
31.08.2022
0
403
31.08.2022
0
346
31.08.2022
0
264
31.08.2022
0
445
31.08.2022
0
363
31.08.2022
0
373
31.08.2022
1
1349
31.08.2022
0
872
31.08.2022
0
274
31.08.2022
0
273
31.08.2022
0
308
31.08.2022
0
601
31.08.2022
0
414
31.08.2022
0
402
31.08.2022
0
12044
31.08.2022
0
1227
31.08.2022
0
261
31.08.2022
0
227
31.08.2022
0
307
31.08.2022
0
342
31.08.2022
0
336
31.08.2022
0
2538
31.08.2022
0
578
31.08.2022
0
280
31.08.2022
0
403
31.08.2022
0
1379
31.08.2022
0
500
31.08.2022
0
366
31.08.2022
0
330
31.08.2022
0
462
31.08.2022
0
1079
31.08.2022
0
1565
31.08.2022
0
964
31.08.2022
0
1005
31.08.2022
0
480
31.08.2022
0
361
31.08.2022
0
3920
31.08.2022
0
215
31.08.2022
0
318
31.08.2022
0
688
31.08.2022
0
915
ТОП НОВОСТИ
26.08.2022
0
34038
30.08.2022
0
14747
28.08.2022
0
14613
27.08.2022
0
12533
31.08.2022
0
12246
26.08.2022
0
11457
27.08.2022
0
11286
29.08.2022
0
10642
26.08.2022
1
9246
Добавить комментарий