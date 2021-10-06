Сегодня день рождения писателя, общественного деятеля и ветерана кино

Сегодня, 6 октября исполнилось 73 года Дмитрию Федосеевичу НАУМОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Томпонского, Верхневилюйского и Амгинского улусов, известному писателю. В этот же день отмечает свой день рождения Лена Валерьевна ФЕДОРОВА, общественный деятель. Сегодня отмечает свой день рождения Марк БАБАТУНДЕ, зять Якутии из Нигерии, житель Покровска, защитник якутских лесов. 6 октября исполнилось 80 лет Семену Гаврильевичу БЕЛЯЕВУ, ветерану кино Якутии, отличнику кинематографии СССР.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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