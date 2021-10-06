06.10.2021
00:38
107
Общество
Сегодня день рождения писателя, общественного деятеля и ветерана кино
Сегодня, 6 октября исполнилось 73 года Дмитрию Федосеевичу НАУМОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Томпонского, Верхневилюйского и Амгинского улусов, известному писателю.
В этот же день отмечает свой день рождения Лена Валерьевна ФЕДОРОВА, общественный деятель.
Сегодня отмечает свой день рождения Марк БАБАТУНДЕ, зять Якутии из Нигерии, житель Покровска, защитник якутских лесов.
6 октября исполнилось 80 лет Семену Гаврильевичу БЕЛЯЕВУ, ветерану кино Якутии, отличнику кинематографии СССР.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.10.2021
107
05.10.2021
2372
05.10.2021
184
05.10.2021
179
05.10.2021
178
05.10.2021
550
05.10.2021
263
05.10.2021
251
05.10.2021
365
05.10.2021
259
05.10.2021
1823
05.10.2021
252
05.10.2021
271
05.10.2021
923
05.10.2021
976
05.10.2021
348
05.10.2021
140
05.10.2021
291
05.10.2021
260
05.10.2021
199
05.10.2021
930
05.10.2021
874
05.10.2021
150
05.10.2021
551
05.10.2021
186
05.10.2021
260
05.10.2021
209
05.10.2021
253
05.10.2021
194
05.10.2021
451
05.10.2021
237
05.10.2021
419
05.10.2021
1256
05.10.2021
573
05.10.2021
223
05.10.2021
2224
05.10.2021
890
05.10.2021
429
05.10.2021
368
05.10.2021
525
05.10.2021
704
04.10.2021
6007
04.10.2021
423
04.10.2021
927
04.10.2021
899
04.10.2021
390
04.10.2021
1953
04.10.2021
346
04.10.2021
589
ТОП НОВОСТИ
30.09.2021
16479
30.09.2021
6571
04.10.2021
6104
30.09.2021
4980
04.10.2021
4969
01.10.2021
3825
03.10.2021
2870
30.09.2021
2803