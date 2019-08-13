Сегодня день рождения писателя и пресс-секретаря

Сегодня, 14 августа исполнился 71 год Николаю Алексеевичу ЛУГИНОВУ, народному писателю Республики Саха (Якутия), заслуженному деятелю искусств РС (Я), академику Академии духовности РС (Я). В этот же день отмечает свой день рождения Наталья ЛУКЬЯНОВА, известная журналистка, пресс-секретарь Ленского речного объединенного пароходства.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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