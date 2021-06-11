11.06.2021
00:46
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Культура
Сегодня день рождения писателя и поэтессы
Сегодня, 11 июня исполнилось 72 года Николаю Николаевичу КУРИЛОВУ – Миколаю КУРИЛЭУ, юкагирскому писателю, художнику-графику, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна ГОЛЬДЕРОВА – Саргы Куо, известная поэтесса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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