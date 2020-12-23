23.12.2020
00:05
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Общество
Сегодня день рождения писателя и переводчика
Сегодня, 23 декабря исполнилось 58 лет Олегу Гаврильевичу СИДОРОВУ, известному журналисту, писателю, доценту кафедры журналистики СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидату филологических наук.
В этот же день отмечает свой день рождения Мария КРИВЦОВА, известный переводчик.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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