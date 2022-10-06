06.10.2022
00:35
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Общество
Сегодня день рождения писателя и общественного деятеля
Сегодня, 6 октября исполнилось 74 года Дмитрию Федосеевичу НАУМОВУ, народному писателю Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Лена Валерьевна ФЕДОРОВА, общественный деятель.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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