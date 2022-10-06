Сегодня день рождения писателя и общественного деятеля

Сегодня, 6 октября исполнилось 74 года Дмитрию Федосеевичу НАУМОВУ, народному писателю Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Лена Валерьевна ФЕДОРОВА, общественный деятель. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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