Сегодня день рождения писателя, художника и артистки

Сегодня, 21 декабря исполнился 81 год Гавриилу Спиридоновичу УГАРОВУ, первому якутскому писателю-фантасту, доктору биологических наук, создателю Эhээ Дьыл – якутского Деда Мороза. В этот же день отмечает свой день рождения Семен ЛУКАНСИ, известный художник. Сегодня отмечает свой день рождения Паша БОЯРКИНА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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