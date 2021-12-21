21.12.2021
00:19
56
Культура
Сегодня день рождения писателя, художника и артистки
Сегодня, 21 декабря исполнился 81 год Гавриилу Спиридоновичу УГАРОВУ, первому якутскому писателю-фантасту, доктору биологических наук, создателю Эhээ Дьыл – якутского Деда Мороза.
В этот же день отмечает свой день рождения Семен ЛУКАНСИ, известный художник.
Сегодня отмечает свой день рождения Паша БОЯРКИНА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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