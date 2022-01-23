23.01.2022
00:47
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Общество
Сегодня день рождения писательницы, журналиста и общественного деятеля
Сегодня, 23 января отмечает свой день рождения Инна Владимировна ЧОЙНОВА — ИВАНОВА, известная писательница, учительница математики МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат», почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я) и отличник образования РС (Я).
В этот же день исполнилось 52 года Иллариону АВЕЛЕВУ, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 83 года Ивану Васильевичу БОРИСОВУ, ветерану якутской журналистики, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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