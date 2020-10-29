29.10.2020
00:33
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Общество
Сегодня день рождения первой леди, руководителя, политика и артистов
Сегодня, 29 октября отмечает свой день рождения Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА, первая леди Якутии.
В этот же день исполнилось 43 года Михаилу Михайловичу ПАВЛОВУ, генеральному директору АО «Сахабулт».
Сегодня исполнилось 52 года Владимиру Юрьевичу ФЕДОРОВУ, известному политику, бизнесмену, меценату.
29 октября отмечает свой день рождения Анна Васильевна ДЬЯЧКОВСКАЯ, солистка государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
В этот же день исполнилось 73 года Сергею Петровичу ПОПОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Олекминского района, мелодисту, баянисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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