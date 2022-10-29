Сегодня день рождения первой леди, руководителя, политика и артистов

Сегодня, 29 октября отмечает свой день рождения Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА, первая леди Якутии.

В этот же день исполнилось 35 лет Николаю Владимировичу БОЧКОВУ, заместителю председателя государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 54 года Владимиру Юрьевичу ФЕДОРОВУ, известном политику и меценату.

29 октября отмечает свой день рождения Анна Васильевна ДЬЯЧКОВСКАЯ, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 75 лет Сергею Петровичу ПОПОВУ, мелодисту, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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