14.10.2021
00:12
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Общество
Сегодня день рождения первого замминистра, профессора и спортивного обозревателя
Сегодня, 14 октября отмечает свой день рождения Татьяна Матвеевна ОСИПОВА, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 77 лет Анатолию Алексеевичу БУРЦЕВУ, профессору, доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки РС (Я).
Сегодня исполнилось 38 лет Александру ПОСЕЛЬСКОМУ, спортивному обозревателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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