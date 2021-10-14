Сегодня день рождения первого замминистра, профессора и спортивного обозревателя

Сегодня, 14 октября отмечает свой день рождения Татьяна Матвеевна ОСИПОВА, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 77 лет Анатолию Алексеевичу БУРЦЕВУ, профессору, доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки РС (Я). Сегодня исполнилось 38 лет Александру ПОСЕЛЬСКОМУ, спортивному обозревателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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