13.10.2021
00:10
41
Политика
Сегодня день рождения первого замминистра и политолога
Сегодня, 13 октября исполнилось 42 года Павлу Николаевичу БАГЫНАНОВУ, первому заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 33 года Андрею ДАНИЛОВУ, политологу, известному коммунисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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