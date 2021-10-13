Сегодня день рождения первого замминистра и политолога

Сегодня, 13 октября исполнилось 42 года Павлу Николаевичу БАГЫНАНОВУ, первому заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 33 года Андрею ДАНИЛОВУ, политологу, известному коммунисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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