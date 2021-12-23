23.12.2021
00:21
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Общество

Сегодня день рождения переводчика

Сегодня, 23 декабря отмечает свой день рождения Мария Сергеевна КРИВЦОВА, известный переводчик.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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