16.07.2022
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Политика
Сегодня день рождения партийного лидера и руководителя
Сегодня, 16 июля исполнилось 50 лет Гаврилу ПАРАХИНУ, региональному лидеру ЛДПР, депутату Государственной Думы ФС РФ.
В этот же день исполнилось 55 лет Евгению Викторовичу ИСАЕВУ, начальнику центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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