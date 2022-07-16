16.07.2022
00:40
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Политика

Сегодня день рождения партийного лидера и руководителя

Сегодня, 16 июля исполнилось 50 лет Гаврилу ПАРАХИНУ, региональному лидеру ЛДПР, депутату Государственной Думы ФС РФ.   

В этот же день исполнилось 55 лет Евгению Викторовичу ИСАЕВУ, начальнику центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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