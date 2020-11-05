05.11.2020
00:27
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Культура

Сегодня день рождения пародиста

Сегодня, 5 ноября исполнилось 52 года Александру Валерьевичу БУРНАШОВУ, известному пародисту, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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