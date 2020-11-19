Сегодня день рождения организаторов здравоохранения и артистов

Сегодня, 19 ноября исполнилось 53 года Александру Васильевичу ГОРОХОВУ, директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Яновна ЯКОВЛЕВА, соучредитель и генеральный директор медицинской клиники «Яннамед». Сегодня исполнилось 53 Иннокентию Иннокентьевичу ДАКАЯРОВУ, артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). 19 ноября отмечает свой день рождения Петр ПЕТРОВ, звезда якутской эстрады, известный аранжировщик.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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