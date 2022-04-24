24.04.2022
00:34
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Общество

Сегодня день рождения организаторов СМИ

Сегодня, 24 апреля исполнилось 50 лет Роману Ярославовичу МАНДЗЯКУ, организатору СМИ.

В этот же день исполнилось 67 лет Владиславу Гаврильевичу КАСЬЯНОВУ, редактору-директору муниципальной газеты Намского улуса «Энсиэли».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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