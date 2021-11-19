19.11.2021
00:52
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Общество
Сегодня день рождения организаторов медицины, тюрколога и артистов
Сегодня, 19 ноября исполнилось 54 года Александру Васильевичу ГОРОХОВУ, директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Надежда Ивановна ДАНИЛОВА, доктор филологических наук, тюрколог.
Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Яновна ЯКОВЛЕВА, директор ООО Медицинская клиника «Яннамед».
19 ноября исполнилось 60 лет Герману Васильевичу ХАТЫЛАЕВУ, композитору, этно музыканту и звезде якутской эстрады, народному артисту РС (Я).
В этот же день исполнилось 54 года Иннокентию ДАКАЯРОВУ, артисту Саха театра, артисту театра и кино, народному артисту РС (Я).
Сегодня отмечает свой день рождения Петр ПЕТРОВ, звезда якутской эстрады, известный аранжировщик.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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