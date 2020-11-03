03.11.2020
00:26
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Общество

Сегодня день рождения организаторов культуры и журналиста

Сегодня, 3 ноября отмечает свой день рождения Маргарита Владимировна ВАСИЛЬЕВА, заместитель директора по зрителям и связям с общественностью Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Яна Викторовна ИГНАТЬЕВА, директор Центра народного искусства «Симэх», заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Лия САХАУТДИНОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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