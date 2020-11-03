03.11.2020
00:26
115
Общество
Сегодня день рождения организаторов культуры и журналиста
Сегодня, 3 ноября отмечает свой день рождения Маргарита Владимировна ВАСИЛЬЕВА, заместитель директора по зрителям и связям с общественностью Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Яна Викторовна ИГНАТЬЕВА, директор Центра народного искусства «Симэх», заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Лия САХАУТДИНОВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.11.2020
78
02.11.2020
134
02.11.2020
180
02.11.2020
142
02.11.2020
178
02.11.2020
175
02.11.2020
236
02.11.2020
807
02.11.2020
244
02.11.2020
2091
02.11.2020
196
02.11.2020
339
02.11.2020
374
02.11.2020
400
02.11.2020
261
02.11.2020
295
02.11.2020
332
02.11.2020
1524
02.11.2020
247
02.11.2020
427
02.11.2020
435
02.11.2020
1203
02.11.2020
2723
02.11.2020
333
02.11.2020
266
02.11.2020
634
02.11.2020
688
02.11.2020
560
02.11.2020
403
02.11.2020
378
02.11.2020
1065
02.11.2020
984
02.11.2020
355
02.11.2020
502
02.11.2020
3185
02.11.2020
749
02.11.2020
494
02.11.2020
1560
02.11.2020
859
02.11.2020
1010
01.11.2020
2362
01.11.2020
1590
01.11.2020
3650
01.11.2020
2794
01.11.2020
575
01.11.2020
2872
01.11.2020
554
01.11.2020
497
01.11.2020
927
01.11.2020
1209
01.11.2020
839
31.10.2020
3018
31.10.2020
786
31.10.2020
928
31.10.2020
831
31.10.2020
972
31.10.2020
774
31.10.2020
1441
31.10.2020
1372
ТОП НОВОСТИ
31.10.2020
6754
28.10.2020
4546
29.10.2020
4332
01.11.2020
3672
30.10.2020
3293
02.11.2020
3254
29.10.2020
3193
30.10.2020
3067
31.10.2020
3024