Сегодня день рождения организаторов культуры и журналиста

Сегодня, 3 ноября отмечает свой день рождения Маргарита Владимировна ВАСИЛЬЕВА, заместитель директора по зрителям и связям с общественностью Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Яна Викторовна ИГНАТЬЕВА, директор Центра народного искусства «Симэх», заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Лия САХАУТДИНОВА, известный журналист.