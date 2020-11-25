25.11.2020
00:44
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Общество

Сегодня день рождения организатора ЖКХ и артистки

Сегодня, 25 ноября исполнилось 75 лет Николаю Васильевичу ЛЕПЧИКОВУ, советнику генерального директора АО «Водоканал», организатору ЖКХ.

В этот же день отмечает свой день рождения Тамара Ивановна ПОПОВА, артистка государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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