Сегодня день рождения организатора ЖКХ и артистки

Сегодня, 25 ноября исполнилось 75 лет Николаю Васильевичу ЛЕПЧИКОВУ, советнику генерального директора АО «Водоканал», организатору ЖКХ. В этот же день отмечает свой день рождения Тамара Ивановна ПОПОВА, артистка государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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