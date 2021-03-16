Сегодня день рождения организатора здравоохранения, музыковеда, предпринимателя, мелодиста и журналистов

Сегодня, 16 марта исполнилось 36 лет Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, главному врачу ГАУ РС (Я) «Главная республиканская офтальмологическая клиническая больница», кандидату медицинских наук. В этот же день отмечает свой день рождения Владимир ИНДИГИРСКИЙ, известный музыковед, журналист, композитор, ведущий телепередачи «Якутск музыкальный». Сегодня исполнился 61 год Петру Николаевичу АНДРЕЕВУ, директору ООО «Орто Дойду», известному предпринимателю. 16 марта исполнилось 50 лет Журабаю Журабаевичу ХУСАНОВУ, уроженцу Среднеколымского улуса, мелодисту, автору более 20 песен. В этот же день отмечает свой день рождения Туяра Карловна НУТЧИНА, главный редактор информагентства «Аартык.ру». Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ЕЛИСЕЕВА, известный журналист. 16 марта отмечает свой день рождения Елена АГАФОНОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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