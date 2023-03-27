27.03.2023
00:41
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Красота & Здоровье
Сегодня день рождения организатора здравоохранения
Сегодня, 27 марта исполнилось 66 лет Анатолию Николаевичу НАЗАРОВУ, организатору здравоохранения.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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