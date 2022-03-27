27.03.2022
00:45
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Красота & Здоровье

Сегодня день рождения организатора здравоохранения

Сегодня, 27 марта исполнилось 65 лет Анатолию Николаевичу НАЗАРОВУ, организатору здравоохранения.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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